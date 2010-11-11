В 2011 году введут скидки для транзитных грузов в Ильичевском, Керченском и Бердянском портах

Министерство транспорта и связи Украины инициирует введение в 2011 году скидок на выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в ГП «Ильичевский морской торговый порт», «Керченский морской торговый порт» и «Бердянский морской торговый порт».

Текст проекта приказа министерства размещен на сайте ведомства.

В частности, предлагаются скидки в ИМТП в размере 30% на транзитное зерно и семена навалом, чугун в чушках и черные металлы, 40% – на перевалку серы навалом.

Также предлагается ввести скидки в Керченском порту на перевалку транзитных зерновых в размере 31%, транзитных железной руды и окатышей – 30% и угля – 29%.

В Бердянском порту предлагается скидка на минерально-строительные навалочные транзитные грузы в размере 25%.

Как отмечают в министерстве, введение в действие приказа будет способствовать привлечению портами в 2011 году транзитных грузопотоков в объеме около 17 млн. тонн.

По прогнозным расчетам портов, при условии применения скидок в 2011 году планируется получить от выполнения погрузочно-разгрузочных работ с привлеченными транзитными грузами около 466 млн. грн. доходов и перечислить в государственный бюджет около 41 млн. грн. налога на прибыль предприятий.