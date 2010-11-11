Харьковский метрополитен до конца года комплексно отремонтирует 7 станций

До конца 2010 года КП «Харьковский метрополитен» планирует осуществить комплексный ремонт станций “Университет”, “Исторический музей”, “Советская”, “Героев труда”, “Холодная гора”, “Студенческая” и “Центральный рынок”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе метрополитена, в рамках ремонтных работ на указанных станциях покрасят своды станций, потолки пешеходных переходов, отремонтируют опорные колонны, облицуют гранитом стены и пол.

На станции “Центральный рынок”, в частности будут заменены опорные железобетонные конструкции лестничных маршей с установкой новых гранитных ступеней на пешеходном выходе №2 (к городскомуо управлению милиции). На станциях “Героев труда” и “Студенческая” планируется отремонтировать все павильоны над пешеходными выходами, а также нанести тематические рисунки на витраже выходов.

Кроме этого, в вестибюле №1 (выход к университету им. В. Каразина) станции метро “Университет” планируется установить барельеф с образом Святой Татьяны, покровительницы студентов.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год около 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 28 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской. Метро открывается в 6:00, закрывается в полночь, и работает на выход до 0:45.