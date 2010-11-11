Почти половина обследованных за месяц ж/д переездов - в неудовлетворительном состоянии - ГАИ

Почти половина проверенных за месяц сотрудниками ГАИ железнодорожных переездов в Украине находится в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника управления Госдепартамента ГАИ МВД Украины Василий РУБЛЮК.

По его словам, с 13 октября по 10 ноября с целью усиления контроля над безопасностью пассажирских перевозок и состоянием содержания железнодорожных переездов было обследовано 7 тыс. 425 переездов, в результате чего выявлено, что 3 тыс. 460 из них находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии.

В частности, на 1 тыс. 675 железнодорожных переездах настилы не соответствуют нормативам, покрытие автомобильных дорог на подходах к 1 тыс. 424 переездам «поражено ямочностью». А неисправное состояние светофорной и звуковой сигнализации зафиксировано на 297 переездах, также на 318 объектах ограничена видимость поездов.

Как отметил В.РУБЛЮК, наиболее критическая ситуация на железнодорожных переездах сложилась в Крыму, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в Киеве, где более 50% железнодорожных переездов имеют значительные эксплуатационные недостатки. В частности, в Николаевской области значительные эксплуатационные недостатки имеют 94% существующих переездов.

С целью исправления положения соответствующим должностным лицам вручено более 1700 предписаний для обязательного выполнения.

В то же время за нарушение правил проезда железнодорожных переездов к административной ответственности за указанный период привлечено более 26 тысяч водителей.