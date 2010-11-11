ГАИ лишь за месяц задокументировала почти 28 тыс. нарушений ПДД водителями автобусов

Сотрудники ГАИ с 13 октября по 10 ноября задокументировали почти 28 тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов во время перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Управления Госдепартамента ГАИ МВД Украины Василий РУБЛЮК.

По его словам, среди выявленных нарушений зафиксировано 103 случая управления в нетрезвом состоянии, почти 3 тысячи фактов превышения скорости, более 7 тысяч случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества. Также, отметил В.РУБЛЮК, более 1,5 тысячи водителей, которые осуществляли пассажирские перевозки, не имели необходимых для этого документов, в частности, 140 из них управляли без удостоверений, 227 - не имели лицензий на автобус.

Как отметил В.РУБЛЮК, лишь за первые десять суток комплексной проверки в территориальные управления Глававтотрансинспекции Минтранса направлены 232 представления относительно аннулирования лицензий пассажироперевозчикам, которыми допущены нарушения транспортного законодательства.