Минтранссвязи предлагает повысить стоимость проезда в поездах Киев-Берлин и Киев-Варшава

Министерство транспорта и связи Украины предлагает повысить стоимость проезда в поездах Киев-Берлин и Киев-Варшава.

Проект соответствующего приказа министерства "Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад" размещен на сайте МТСУ.

Согласно пояснительной записке, проектом предусмотрено урегулирование международных тарифов по маршрутам следования поездов формирования железных дорог Украины. При этом полная стоимость билета в вагонах 1-го и 2-го классов, которая является предельной, остается прежней, кроме направления от пограничной станции Ягодин. Это касается поездов №29 Киев - Берлин «Каштан» и №67 Киев — Варшава «Киев-экспресс».

В частности, осуществляется повышение стоимости билета на 10% и вдвое - повышение стоимости плацкарты для этих двух поездов.

Как поясняют в министерстве, такое повышение объясняется тем, что с 2006 года немецкие железные дороги требуют дополнительную плату за проводку поезда по территории Германии. В 2010 году такая плата составляет в среднем 55 тыс. евро в месяц. Таким образом, в случае непринятия требований до 12 декабря 2010 года прямое сообщение с Германией станет невозможным и будет отменено курсирование соответствующих поездов, отмечают в МТСУ.

В частности, предлагается минимальное повышение для поезда Киев - Берлин: билета на 2,72 евро и плацкарты до 40 евро вместо 20, и для поезда Киев - Варшава: билета на 1,9 евро и плацкарты до 25 евро вместо 13,33.

Как подчеркивают в МТСУ, поездами Киев - Берлин и Киев - Варшава не пользуются социально незащищенные категории граждан, поэтому установленная стоимость с учетом повышения посильна для оплаты. Кроме того, стоимость плацкарты от Киева до Берлина является неизменной с 2006 года.

Как сообщал УНИАН, сейчас действует приказ МТСУ “Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад» №1037 от 18 августа 2008 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 сентября.

Этим приказом с 14 декабря 2008 г. министерство повысило стоимость международных пассажирских железнодорожных перевозок в вагонах второго класса по направлению "Восток-Запад" в среднем на 15%.

Справка УНИАН. Тарифы, установленные для международного сообщения Восток-Запад, являются предельными и применяются при вычислении стоимости билета за проезд пассажиров по территории Украины, за перевозку багажа и стоимости плацкарты в спальных вагонах Украины (за весь путь следования). Тарифы на перевозку пассажиров дифференцируются в зависимости от расстояния поездки, категории поезда и вагона.

Стоимость билета для детей в возрасте от четырех до двенадцати лет составляет 50% стоимости билета взрослого пассажира, а стоимость плацкарты равняется стоимости плацкарты взрослого пассажира.