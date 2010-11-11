Минтранссвязи упорядочит комбинированные перевозки

Министерство транспорта и связи Украины организует и упорядочит на законодательном уровне комбинированные перевозки грузов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, разработан и выносится на публичное общественное обсуждение проект закона Украины «О комбинированных перевозках».

Согласно сообщению, сейчас в Украине при значительном потенциале комбинированных перевозок их практическое внедрение остается на крайне низком уровне. Проект закона регулирует те отношения, которые не регламентированы действующим законодательством, в частности проблему заключения сделок между перевозчиками, участвующими в комбинированной перевозке, и вопросы технологии работы участников этих перевозок.

Как считают в министерстве, учитывая интересы государства и общества по интеграции экономики Украины в европейскую, развитие экспорта транспортных, в частности транзитных, услуг, снижение транспортной составляющей в цене продукции, особенности транспортного процесса, в котором принимают участие и производители, и потребители продукции (грузоотправители и грузополучатели) и их значительную численность из-за разных форм собственности, принятие законопроекта ускорит развитие современных способов доставки грузов.

Как отмечается в сообщении, внедрение закона «О комбинированных перевозках» позволит гармонично соединить на рынке транспортных услуг все виды современного транспорта на основе эффективного освоения перспективных форм организации грузовых комбинированных перевозок, обеспечить информационное и технологическое взаимодействие транспорта с таможнями и другими производственными и финансовыми структурами.

Все это позволит повысить качество транспортного обслуживания экономики Украины, укрепить конкурентные позиции транспортно-дорожного комплекса Украины на международных рынках транспортных услуг и снизить экологическую нагрузку от деятельности автотранспорта на окружающую среду.

Справка УНИАН. Комбинированное перевозки - перевозки грузов в одной и той же грузовой единице или на одном и том же транспортном средстве двумя и более видами транспорта без обработки самих грузов при смене вида транспорта.