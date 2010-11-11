Siemens готов поставлять "Сапсаны" для ВСМ Москва-Петербург

Siemens заинтересован в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил журналистам представитель Siemens в России, отвечая на вопрос о планах по участию в этом проекте. Об этом пишет РЖД-Партнер.

"Безусловно, проект интересен для Siemens. Siemens успешно участвовал в большинстве проектов строительства ВСМ в мире за последние годы", - сказал он.

"Если говорить о подвижном составе, то это, конечно, "Сапсан" - единственный высокоскоростной поезд, который сейчас запущен в России", - добавил представитель компании.

По его словам, при небольшой доработке, которая может быть проведена в России, "Сапсан" сможет развивать скорость до 320 км/ч (вместо нынешних 250 км/ч).

"Сейчас наше взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги" носит многоплановый характер и охватывает широкий диапазон тем. Тема комплексного развития высокоскоростного сообщения в России среди них, конечно, присутствует", - сказал представитель Siemens.