ЮЖД отправила в Казахстан 250-тонный сверхнегабаритний груз
14:38, 11 ноября 2010Транспорт/Связь
1
Со станции Индустриальная Южной железной дороги отправился в Казахстан очередной негабаритний груз - турбогенератор, изготовленный на ГП «Завод «Электротяжмаш», сообщил сайт МТСУ.
Для доставки супергруза до станции Акса в Казахстане вновь был задействован специальный поезд, состоящий из единственных в СНГ 20-осных платформ.
Поезд, который уже использовался в сентябре этого года для перевозки турбогенератора для Новочеркасской ГРЭС (Российская Федерация), отправился в Казахстан по специальному маршруту и графику, разработанному соответствующими структурными подразделениями ЮЖД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter