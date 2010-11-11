ЮЖД отправила в Казахстан 250-тонный сверхнегабаритний груз

Со станции Индустриальная Южной железной дороги отправился в Казахстан очередной негабаритний груз - турбогенератор, изготовленный на ГП «Завод «Электротяжмаш», сообщил сайт МТСУ.

Для доставки супергруза до станции Акса в Казахстане вновь был задействован специальный поезд, состоящий из единственных в СНГ 20-осных платформ.

Поезд, который уже использовался в сентябре этого года для перевозки турбогенератора для Новочеркасской ГРЭС (Российская Федерация), отправился в Казахстан по специальному маршруту и графику, разработанному соответствующими структурными подразделениями ЮЖД.