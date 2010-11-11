Минтранс вводит скидки до 50% на обработку транзитных грузов в портах

Министерство транспорта и связи Украины снизит ставки на выполнение работ с транзитными грузами в отечественных портах на 2011 год, установив скидки в размере от 18% до 50% – в зависимости от вида груза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для реализации этих прогнозов специалисты Госадминистрации речного и морского транспорта разработали проект приказа Минтранса «О размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2011 год», который выносится на публичное общественное обсуждение.

«Этот шаг увеличит объем перевозок транзитных грузов в направлении украинских портов, повысит уровень прибыльности портов и увеличит отчисления в госбюджет», – прогнозирует результат министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Документ устанавливает размеры скидок на работы с транзитными грузами во всех отечественных портах, что, по предварительным расчетам, позволит в следующем году получить около 466 млн. грн. доходов от таких операций и перечислить в государственный бюджет около 41 млн. грн. налога на прибыль предприятий.