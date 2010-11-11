«Укрзализныця» проводит разъяснительную работу по профилактике ДТП на переездах

«Укрзализныця» проводит масштабную разъяснительную работу по профилактике ДТП на переездах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, одним из направлений работы по уменьшению количества ДТП на железнодорожных переездах является проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения. Такие мероприятия осуществляются в нескольких направлениях: это и совместные рейды с представителями ГАИ, и разъяснительная работа на транспортных предприятиях, в учебных заведениях и т.п.

В частности, в течение октября-ноября 2010 года по всей Украине железнодорожники провели лекции по соблюдению водителями правил дорожного движения в 303 учебных заведениях по подготовке водителей и в 1044 организациях автоперевозчиков. Кроме того, водителям раздаются специальные информационные буклеты.

За указанный период было проведено 814 совместных рейдов с представителями ГАИ по соблюдению водителями правил дорожного движения, в ходе которых выявлено 763 нарушения. Еще 782 нарушения правил выявили и передали в ГАИ дежурные по переездам. В частности, показательный случай произошел 6 ноября 2010 на подъезде к железнодорожному переезду без дежурного 220 км перегона Дубрыничи - Великий Березный ЛЖД. Водитель маршрутного автобуса с пассажирами, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, начал двигаться в сторону переезда. Для предупреждения наезда на автобус машинисты поезда применили экстренное торможение и звуковой сигнал. Автобус остановился в 1,5 м от крайнего рельса. Информация о данном случае в оперативном порядке была передана в органы ГАИ, которые разыскали и наказали водителя-нарушителя.

Также железными дорогами Украины проводится месячник по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте среди учащихся школ, лицеев и колледжей, студентов высших учебных заведений, расположенных в районах, прилегающих к железнодорожным путям. Уже проведено 1200 лекций в 946 учебных заведениях. Всего лекции о безопасности на железнодорожном транспорте прослушало более 80 тыс. человек.