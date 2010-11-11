Железные дороги начинают Всеукраинскую кампанию по популяризации правил безопасного поведения на ж/д

В Украине стартует Всеукраинская информационная кампания по популяризации правил безопасного движения на железных дорогах. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН.

Как отметил он, без популяризации правил, без их знания и выполнения участниками движения, никакие дополнительные средства безопасности на дорогах не помогут обезопаситься от ДТП.

В частности, он напомнил, что в планах «Укрзализныци» создание новых переездов по линиям скоростного движения, оборудование шлагбаумами переездов с высокой интенсивностью движения, установка техсредств, которые делают невозможным выезд автотранспорта на рельсы при запрещающем сигнале светофора. Однако, наряду с этим, необходимо повышения культуры самих водителей, повышение уровня знаний правил и т.п., для чего «Укрзализныця» проводит профилактические работы по популяризации правил проезда ж/д переездов и предотвращению столкновений автотранспорта с поездами.

В рамках такой профилактической работы представители «Укрзализныци» совместно с общественными и экспертными организациями инициировали проведение Всеукраинской кампании популяризации правил безопасного поведения на железных дорогах. Одними из основных адресатов станут будущие водители, а также - юные пешеходы.

Целями кампании является снижение травматизма через организацию информирования, стимулирование общественного резонанса относительно необходимости соблюдения правил и пр. Предполагается работа в автошколах и в детских учебных заведениях, непосредственно с водителями и пр. Для этого будут проводиться образовательные лекции, создаваться специальная учебная литература, проводиться специализированные акции на транспорте и пр. с целью повышения знаний и профилактики нарушений.

Как сообщил главный инженер путейного хозяйства «Укрзализныци» Василий ЯКОВЛЕВ, «Укрзализныця» всегда проводила подобную разъяснительную, обучающую работу, однако сейчас активизирует ее.

По словам руководителя проектов МКГ Елены КОВАЛЕНКО, особое внимание уделяется работе с детьми. В частности, проводятся различные акции, конкурсы на знание правил дорожного движения, разрабатывается специальная красочная литература и т.п. В частности, проекты для детей проводились в этом году в «Артеке» в рамках конкурса «Новая волна», в ближайшем - на День Святого Николая планируется акция на Майдане Незалежности, посвященная правилам безопасности.

Как добавил Д.ПОДТУРКИН, в рамках начинаемой Всеукраинской акции, которая, как планируется, перерастет в постоянную работу, запланирована ежегодная организация месячника безопасности поведения на ж/д транспорте в марте-апреле, а в рамках месячника - введение в первой декаде апреля Дня безопасности на ж/д переездах. В ходе месячника будут проводится разъяснительные мероприятия, акции, обновляться информационные материалы, рекламные носители и т.п.

По словам Д.ПОДТУРКИНА, важно, чтобы к этой работе «Укрзализныци» присоединились и другие организации, так как это социально важный проект. Как прогнозирует он, в ближайшее время с заинтересованными участниками Всеукраинской кампании планируется подписание меморандума относительно проведения работ в рамках этой программы.