"АэроСвит" c 11 ноября увеличивает количество рейсов в Пекин с 3 до 4 в неделю

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 11 ноября увеличивает интенсивность рейсов на линии Киев-Пекин с трех до четырех в неделю.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, полеты в Китай в понедельник, среду и субботу теперь будут дополнены рейсами по четвергам. На направлении используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767.

Согласно сообщению, повышение частотности полетов между столицами Украины и Китая, а также освоение в текущем году 12 новых направлений из Киева позволят "АэроСвиту" создать десятки дополнительных стыковок пекинского рейса в базовом аэропорту "Борисполь".

Помимо этого, с 29 ноября 2010 г. открывается двусторонняя продажа авиабилетов на совместные рейсы "АэроСвита" и китайской компании Hainan Airlines. Это предусмотрено процедурой введения в действие соглашения о совместной эксплуатации (code-share agreement) воздушной линии Киев-Пекин, заключенного компаниями в сентябре текущего года. Одновременно "АэроСвит" и Hainan Airlines расширяют формат действующего соглашения о применении специальных тарифов. Согласно этим документам, перевозчики обеспечат совместную доставку пассажиров маршрутами "АэроСвита", а также сетью рейсов Hainan Airlines в страны Юго-Восточной Азии и все провинции Китая.

Как отмечается в сообщении, в преддверии прогнозируемого роста двусторонних туристических потоков между Украиной и Китаем, компания планирует постепенно увеличить количество авиарейсов между Киевом и Пекином до 7 в неделю.

Напомним, "АэроСвит" работает на китайском рынке с мая 2004 г.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В 2010 году "АэроСвит" обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных.

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.

Hainan Airlines - крупнейшая частная китайская авиакомпания и 4-я по величине флота среди всех авиаперевозчиков Китая. Создана в 1993 году. Является лидирующей авиакомпанией HNA Group - одной из крупнейших авиационных групп Восточной Азии. В составе флота около 100 воздушных судов, включая 11 дальнемагистральных самолетов. Связывает сетью авиарейсов более 90 пунктов, расположенных, преимущественно, в странах Азии и Европы.