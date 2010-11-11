Кабмин передал переезд через плотину Днепровской ГЭС в управление Минтопэнерго
18:15, 11 ноября 2010Транспорт/Связь
1
Кабинет министров Украины решил передать автодорожный переезд через плотину Днепровской ГЭС (г. Запорожье) в управление Министерства топлива и энергетики Украины.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина №2080 от 10 ноября т.г., текст которого обнародован на правительственном портале.
Ранее переезд находился в коммунальной собственности города Запорожья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter