BMW выпустит 7-местный джип для Китая
10:37, 12 ноября 2010Транспорт/Связь
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До начала кризиса в 2008 году немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW планировал выпустить внедорожник, который должен был позиционироваться выше X5 и X6 и конкурировать с Range Rover и Mercedes-Benz GL-класса.
Однако разработки модели, получившей кодовое название X7, были отложены на неопределенное время из-за финансовых проблем автокомпании. Теперь немецкий автопроизводитель решил вернуться к разработке семиместного X7, несмотря на падение спроса на автомобили марки в мире и сокращение выручки, сообщает Autonews.ru.
Выпустить семиместный внедорожник BMW собирается главным образом для растущего быстрыми темпами китайского рынка.
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