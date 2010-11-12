BMW выпустит 7-местный джип для Китая

До начала кризиса в 2008 году немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW планировал выпустить внедорожник, который должен был позиционироваться выше X5 и X6 и конкурировать с Range Rover и Mercedes-Benz GL-класса.

Однако разработки модели, получившей кодовое название X7, были отложены на неопределенное время из-за финансовых проблем автокомпании. Теперь немецкий автопроизводитель решил вернуться к разработке семиместного X7, несмотря на падение спроса на автомобили марки в мире и сокращение выручки, сообщает Autonews.ru.

Выпустить семиместный внедорожник BMW собирается главным образом для растущего быстрыми темпами китайского рынка.