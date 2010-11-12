Nissan отзывает более 600 тыс. автомобилей

Японский автоконцерн Nissan Motor Co. объявил в четверг об отзыве более 600 тысяч автомобилей в Северной и Южной Америке из-за проблем в работе рулевого управления и дефекта провода от аккумулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным Nissan Motor Co., из-за проблем с рулевым управлением отзыву подлежат 303 тысячи пикапов модели Frontier и 283 тысячи спортивных внедорожников Xterra в США, Канаде, Аргентине, Бразилии и других латиноамериканских странах. Из-за дефекта провода от аккумулятора, в результате которого возникают трудности при включении двигателя, отзыву также подлежат 18,5 тысячи автомобилей модели Sentra. По данным компании, из-за возникших неполадок никто не пострадал.

В прошлом месяце японский автоконцерн объявил об отзыве 834 тысяч автомобилей девяти моделей в Японии, причиной которого стала неисправность в электросистеме управления двигателем, что могло привести к его остановке во время движения, тогда как в декабре прошлого года Nissan отозвал для ремонта 320 тысяч своих автомобилей из-за неисправности в стояночном тормозе и счетчике расхода бензина.