Honda выпустит бюджетное авто

10:46, 12 ноября 2010
Транспорт/Связь
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В конце ноября текущего года компания Honda представит готовый к серийному производству компактный городской хэтчбек, сообщила Auto.lenta.ru.

 

Новую модель выпускать ее планируется в двух вариантах - в дорогом и в бюджетном. Производиться машина будет на заводах в Таиланде и Индии. Новинка, скорее всего, получит три бензиновых мотора - объемом 0,6, 1,0и 1,2 литра. Технические подробности об этом автомобиле станут известны позднее, после официального дебюта автомобиля.

Auto.lenta.ru, 11.11.2010

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Новую модель выпускать ее планируется в двух вариантах - в дорогом и в бюджетном. Производиться машина будет на заводах в Таиланде и Индии. Новинка, скорее всего, получит три бензиновых мотора - объемом 0,6, 1,0и 1,2 литра. Технические подробности об этом автомобиле станут известны позднее, после официального дебюта автомобиля.

Auto.lenta.ru, 11.11.2010

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