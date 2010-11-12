Долг государства перед КВЗ по возмещению НДС составляет 400 млн. грн.

Задолженность государства перед Крюковским вагоностроительным заводом по возмещению налога на добавленную стоимость составляет около 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

«Работа по возмещению НДС идет. Однако не так все быстро. Долги только растут. Сегодня это около 400 млн. грн.», – сказал В.ПРИХОДЬКО.

Напомним, на начало октября т.г. задолженность государства по возврату НДС перед предприятием составляла более 340 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.