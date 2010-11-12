«Укравтодор» назначил Стельняковича и.о. предправления «Автомобильные дороги Украины»

В соответствии с приказом Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 10 ноября т.г., Бахтияр САПАЕВ освобожден от должности председателя правления ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины, исполняющим обязанности предправления назначен Сергей СТЕЛЬНЯКОВИЧ.

Об этом сообщается на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С.СТЕЛЬНЯКОВИЧ назначен в порядке перевода из Службы автомобильных дорог в Харьковской области. Б.САПАЕВ уволен по собственному желанию.

Напомним, Б.САПАЕВ был назначен предправления «Автомобильных дорог Украины» приказом Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 16 июня т.г. Срок контракта с новым главой компании – 5 лет - с 16 июня 2010 г. по 15 июня 2015 г.

Справка УНИАН. ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» создано постановлением правительства в 2002 году для строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования. Учредителем ОАО в лице государства является Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор).