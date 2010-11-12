ДЖД за 9 месяцев снизила чистую прибыль на 28%

ДО «Донецкая железная дорога» (ДЖД) за 9 месяцев 2010 г. снизила чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 28% - с 119,54 млн. грн. до 85,96 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ГКЦБФР.

Доход ДЖД за отчетный период вырос на 15,65% - с 5 млрд. 956,5 млн. грн. до 6 млрд. 888,8 млн. грн.

Чистый доход — с 4 млрд. 927 млн. грн. до 5 морд. 591 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины на сравнительно небольшой площади - 57 тыс. кв. км и населением около 8,5 млн. человек. Железная дорога в Донбассе является основным видом транспорта, обслуживает более 3 тыс. клиентов (94% - в Донецкой и Луганской областях), в том числе: угольные шахты, металлургические, коксохимические и трубные, машиностроительные и станкостроительные заводы, обогатительные фабрики, предприятия химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (что составляет около 13% общей длины железных дорог Украины). В то же время дорога осуществляет более 40% погрузки и более 35% выгрузки всех грузов железных дорог Украины. Магистраль имеет 7 стыковых пунктов с другими железными дорогами Украины, четыре передаточных пограничных пункта с Россией. На юге железная дорога имеет выход к Азовскому морю через Мариупольский морской торговый порт.