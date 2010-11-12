ДЖД модернизировала 6 и капитально отремонтировала 17 переездов

Донецкая железная дорога с целью повышения уровня безопасности на транспорте произвела модернизацию 6-ти переездов (в том числе пять оборудованы четырьмя шлагбаумами и один - системой автоблокировки) и капитально отремонтировала 17 переездов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

В сообщении отмечается, что программа по оборудованию переездов 4-мя шлагбаумами, которые полностью перекрывают по ширине проезжую часть, в первую очередь, направлена на полное исключение возможности пересечь переезд.

В то же время в пресс-службе напомнили, что командой для остановки автотранспорта является, в первую очередь, включение световой и звуковой сигнализации, шлагбаум – это дополнительное средство безопасности.

Во время капитального ремонта на переездах произошла смена шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков и т.п.

В пресс-службе подчеркнули, что Донецкая железная дорога постоянно вкладывает средства в мероприятия по обеспечению безопасности на переездах. В этом году запланировано освоить свыше 13,6 млн. грн. Планируется провести ремонт ограждений, установку светофоров и плакатов, пропагандирующих безопасность на дороге, реконструкцию освещения, укладку резино-кордового покрытия на путях, вырубку кустарника в зоне видимости.

При этом в сообщении отмечается, что не все переезды относятся к железной дороге. На балансе Донецкой железной дороги 656 переездов, в том числе 283 с дежурным по переезду и 373 не охраняемых. Например, в Донецке находится 92 железнодорожных переезда, из которых 45 не принадлежат железной дороге.