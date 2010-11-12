Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ открыл Харьковскую окружную дорогу.

А.КЛЮЕВ перерезал символическую ленту и открыл движение.

Он осмотрел информационные стенды, на которых изображена динамика и объемы работ.

А.КЛЮЕВ выразил удовлетворение выполненными работами и поблагодарил строителей.

«Это нормальная, цивилизованная, европейская дорога. По ней приятно ехать. Я надеюсь, что она еще долго вам будет служить», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также наградил почетными грамотами Кабинета Министров Украины строителей, отличившихся во время выполнения работ.

В торжественной церемонии открытия дороги приняли участие первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, и.о. Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС, а также представители подрядных организаций, которые принимали участие в строительстве дороги.

Справка УНИАН. Генеральный подрядчик реконструкции дороги - ГП «Харьковский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». Субподрядчики – «Альтком» (Донецк), трест «Днепродорстрой» и ОАО «ДРСУ-33» (Харьковская область).

Во время капитального ремонта дороги было обустроено семь дополнительных полос на подъем общей протяженностью 7 километров, реконструированы мосты через реки Лопань и Харьков.

Дорога полностью открыта для движения с 27 октября.