МАУ: Приватизация авиакомпаний отвечает мировым тенденциям

Приватизация авиакомпаний сегодня отвечает тенденциям на мировом рынке авиаперевозок: доля государства в успешных национальных перевозчиках снижается до минимума либо вовсе отсутствует.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), пакет акций которой в размере 61,58% намерен продать Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Руководство МАУ приветствует данное решение государства, видя в нем возможность для нового серьезного витка в развитии компании и авиации Украины в целом», – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, привлечение частных инвестиций позволит бизнесу выйти на более высокий уровень – появится больше возможностей для развития, повышения конкурентоспособности и эффективности. «Правление МАУ будет оказывать полное содействие акционерам в процессе дальнейшей приватизации компании», - отметила Е.САЦКАЯ.

Как отмечается в сообщении, перед продажей государством будет проведена независимая оценка активов компании в соответствии с законодательством Украины для продажи акций по адекватной рыночной цене.

Государство в лице Фонда госимущества на протяжении прошедших 2 лет заявляло о своем намерении снизить свою долю акций в авиакомпании. Другие акционеры МАУ также активно поднимали вопрос о снижении государственной доли в авиакомпании с целью привлечения капитала для повышения эффективности работы и конкурентоспособности ведущего национального авиаперевозчика Украины.

Напомним, 10 ноября т.г. ФГИУ принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

По данным МАУ, кроме ФГИУ, акционерами авиакомпании являются UIA Beteiligungsgesellschaft GmbH (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития – 9,9%, Capital Investment Project (CIP, Киев) – 6%.