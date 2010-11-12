ЮЗЖД инициирует создание Отраслевой программы по безопасности на переездах

Руководство Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) внесло предложение о формировании Отраслевой программы безопасности движения на железнодорожных переездах столичной магистрали на 2011-2015 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, ориентировочная стоимость программы составляет 205 млн. грн.

В сообщении отмечается, что во исполнение поручения Президента Украины и указания генерального директора «Укрзализныци», с 15 октября по 12 ноября 2010 г. ЮЗЖД проверила все железнодорожные переезды с участием представителей Глававтотрансинспекции, Госавтоинспекции.

В ходе осмотра было обследовано техническое состояние переездов и подходов к ним, состояние переездного оборудования, укомплектованность инвентарем и сигнальными средствами, наличие соответствующей технической документации.

В частности, при проведении внепланового обследования было выявлено 1749 недостатков, устранен - 1501 недостаток, что составляет 86% от общего количества. Согласно сообщению, руководством железной дороги установлен контроль за ходом выполнения работ, недостатки устраняются в плановом порядке.

Кроме того, при проведении комиссионного обследования проведены собеседования с примерно 700 водителями автотранспорта с вручением им письменных обращений. В газетах местной прессы печатались обращения к водителям автотранспорта по недопущению нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.

Справка УНИАН. На Юго-Западной железной дороге эксплуатируется 1239 переездов, в том числе: с охраной - 293 переезда; без охраны - 943 переезда; оборудованных сигнализацией - 908 переездов; не оборудованных сигнализацией - 331 переезд.