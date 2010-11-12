Транзитные грузоперевозки снизились почти на 20%

Транзитные грузоперевозки в Украине за 9 месяцев снизились почти на 19,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., - до 109 млн. 285,4 тыс. тонн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, транзит железнодорожным транспортом сократился на 1,8% - до 32,042 млн. тонн, трубопроводным — на 30,8%, до 69,18 млн. т. В то же время транзит автотранспортом вырос в 2,33 раза — до 5,45 млн. т, морским — на 77,3% - до 2,557 млн. тонн.

Напомним, предприятия транспорта Украины за январь-сентябрь 2010 года перевезли 548,6 млн. тонн всех видов грузов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.