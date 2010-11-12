В 2011 году будут сданы в эксплуатацию 6 автодорог к Евро-2012

В рамках подготовки Украины к Евро-2012 на протяжении 2011 года будут отремонтированы и сданы в эксплуатацию 6 автомобильных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии харьковской окружной дороги заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Я думаю, что до конца 2011 года мы закончим дороги Киев – Днепропетровск, Киев – Харьков, Киев – Донецк, Киев – Житомир, Житомир – Ровно, Донецк – Ростов. У нас целый ряд дорог, которые мы сейчас готовим при подготовке к Евро-2012. Мы должны до конца следующего года их закончить, и мы это сделаем», - сказал первый вице-премьер.

Говоря о возможных проблемах с финансированием строительства этих объектов, А.КЛЮЕВ заверил, что проблемы выделения средств будут решены.