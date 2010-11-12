На переоборудование ж/д переездов в проекте бюджета-2012 предусмотрен 1 млрд. грн.

В проекте государственного бюджета на 2011 год предусмотрен 1 млрд. грн. на переоборудование железнодорожных переездов.

Об этом в Харькове журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство на будущей неделе рассмотрит финансовый план «Укрзализныци», в котором также предусмотренные средства на реконструкцию железнодорожных переездов.

«Сейчас готовятся план работ и графики, а вопрос финансирования мы будем рассматривать в финплане «Укрзализныци». На будущей неделе финплан «Укрзализныци» будет рассмотрен на заседании правительства. Также в проекте бюджета на 2011 год сумма около 1 млрд. грн. будет направлена на рассмотрение этих вопросов», - сказал А.КЛЮЕВ.