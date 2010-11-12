Количество телефонных абонентов в Украине уменьшилось

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 г. уменьшилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., более чем на 0,5%, или на 64,2 тыс., и составило более 12,344 млн. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом, согласно данным Госкомстата, количество абонентов фиксированной городской телефонной связи в Украине за отчетный период снизилось на более чем 59,3 тыс., и составило 10,704,8 млн., из них количество домашних телефонов, по состоянию на 1 октября 2010 года, составляло 8,704,1 млн. (почти на 12 тыс. меньше, чем на 1 октября 2009 года).

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 года снизилось, по сравнению аналогичным периодом 2009 года, почти на 5 тыс., и составило почти 1,639 млн., из них количество домашних телефонов, по состоянию на 1 октября 2010 года, составляло почти 1,502 млн. (что на 2,2 тыс. меньше, чем на 1 октября 2009 года).

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 года снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, почти на 16%, и составило 28 371 шт., из них 27 459 – в городской местности (снижение на 4 923 шт.), 912 – в сельской местности (снижение на 365 шт.).