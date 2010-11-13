МЧС России приобретет два украино-российских самолета Ан-148

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») победило в аукционе на поставку двух самолетов Ан-148, проведенном Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «ОАК», договор на поставку двух самолетов был подписан президентом ОАО «ОАК» Алексеем ФЕДОРОВЫМ и начальником Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России Рафаилем ЗАКИРОВЫМ.

Поставки планируются на 2012 и 2013 гг. Этому будет предшествовать работа по разработке технического облика самолета, необходимого заказчику. Самолеты будут поставлены в специальной версии, предусматривающей возможность быстрой смены конфигурации самолета с обычного пассажирского салона на медицинский эвакуационный вариант. Изготовлены самолеты будут в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ВАСО с 2009 года.