Построена самая длинная в мире скоростная желеная дорога Пекин-Шанхай

В понедельник, 15 ноября, официально завершается строительство высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай, передает CNTV, сообщает k2kapital.

По окончании работ вдоль магистрали будет проведено электроснабжение и построены станции остановок.

Общая протяженность дороги составит 1318 км.

Линия "Пекин-Шанхай" станет самой длинной высокоскоростной железнодорожной магистралью в мире. После введения ее в эксплуатацию время поездки по этому направлению сократится до четырех часов.