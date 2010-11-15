Построена самая длинная в мире скоростная желеная дорога Пекин-Шанхай
10:32, 15 ноября 2010Транспорт/Связь
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В понедельник, 15 ноября, официально завершается строительство высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай, передает CNTV, сообщает k2kapital.
По окончании работ вдоль магистрали будет проведено электроснабжение и построены станции остановок.
Общая протяженность дороги составит 1318 км.
Линия "Пекин-Шанхай" станет самой длинной высокоскоростной железнодорожной магистралью в мире. После введения ее в эксплуатацию время поездки по этому направлению сократится до четырех часов.
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