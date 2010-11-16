Убыточность в ОСАГО российских трамваев и маршруток превысила 120%

Уровень убыточности обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в двух группах городского транспорта - трамваи и маршрутные такси - "зашкаливает" за 120%. Об этом свидетельствуют результаты выборочного опроса автостраховщиков, проведенного "Интерфакс-АФИ", сообщает Finance.ua.

Среди аутсайдеров оказались также автобусы (с числом пассажирских мест до 20 включительно) и троллейбусы. В группу высокоубыточных входят прицепы к грузовым автомобилям и полуприцепы.

Драматична статистика ОСАГО и в сфере такси. Сюда относятся как легковые автомобили, рассчитанные на перевозку не более 8 человек, так и автобусы, используемые в качестве такси.

По всем вышеперечисленным видам транспорта убыточность превышает критический для страховщиков ОСАГО уровень в 77%. "Это означает, что городской транспорт страховщикам ОСАГО брать на обслуживание опасно, в целом эти парки сулят проблемы. Одновременно договор ОСАГО носит публичный характер и не предполагает возможности для страховщика отказать клиенту в заключении договора", - пояснила главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.

Пару лет назад убыточность по этим видам транспорта уже выходила на опасные рубежи, потребовались корректировки коэффициентов на правительственном уровне. "Однако тогда простым повышением коэффициентов проблему решить не удалось", - полагает аналитик.

"Кроме того, власти стараются не допустить резкого повышения стоимости полисов ОСАГО для городских транспортных предприятий. Вполне возможно, только коэффициентами дела не исправить, транспортникам потребуется разработка специальных программ по снижению аварийности", - считает она.

Как сообщалось, Минфин РФ изучает необходимость и возможность корректировки применяемых в ОСАГО значений коэффициентов к действующим тарифам.