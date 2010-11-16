ЮЗЖД назначила электропоезд повышенного комфорта Киев

Для улучшения обслуживания пассажиров с 16 ноября 2010 г. Юго-Западная железная дорога назначила электропоезд повышенного комфорта №866/865 сообщением Киев - Гребенка - Киев, который будет курсировать ежедневно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Поезд №866 Киев - Гребенка будет отправляться в 6 ч. 33 мин с пригородного вокзала станции Киев-Пассажирский с остановочной платформы Северная, прибытие на конечную станцию Гребенка в 9 часов. 04 мин. Поезд №865 Гребенка - Киев будет отправляться в 12 ч. 10 мин., прибытие в Киев в 15 часов. 02 мин.

Согласно сообщению, в связи с назначением вышеупомянутых электропоездов с 16 ноября 2010 г. изменяется маршрут следования таких электричек: №6804 Киев - Березань и №6813 Березань - Киев (согласно расписанию движения пригородных электропоездов).

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательно слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.