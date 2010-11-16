Грузоперевозки в Украине за 10 месяцев выросли на 9,3%

За январь-октябрь 2010 г. предприятиями транспорта перевезено 616,5 млн. тонн грузов, что на 9,3% больше, чем за январь-октябрь 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 8,1% и составил 330,5 млрд. ткм.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,8%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 19,7%, Донецкой - на 15,8%, Южной - на 11,3%, Юго-Западной - на 10,8%, Приднепровской - на 10,5%, Одесской - на 6,8%.

Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 53,7%), автомобильном (на 15,1%), авиационном (на 7,9%), трубопроводном (на 0,5%). Грузооборот на морском транспорте уменьшился на 1,7%.

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем-октябрем 2009 г. выросла на 11,3%, в т.ч. отправление грузов - на 11,7%. Отправление грузов выросло на Одесской железной дороге на 22,7%, Львовской - на 19,2%, Приднепровской - на 17,1%, Юго-Западной - на 12,5%, Донецкой - на 7,9%. На Южной железной дороге отправление грузов снизилось на 1,9%. При этом отправка лесных грузов увеличилась на 43,6%, лома черных металлов - на 24,8%, строительных материалов - на 21,6%, химических и минеральных удобрений - на 21,2%, железной и марганцевой руды - на 20,4%, кокса - на 11,5%, нефти и нефтепродуктов - на 9,6%, черных металлов - на 8,5%, каменного угля - на 7,2%, цемента - на 2,5%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 35,3%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку

грузов в объеме 9,3 млн. т, что на 14,3% больше, чем за январь-октябрь 2009 г. Доставка

грузов предприятиями речного транспорта выросла на 40,0%, морского транспорта - уменьшились на 13,2%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 36,8%, морским - на 9,2%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 3,5% и составил 128,4 млн. т. Переработка импортных грузов увеличилась на 46,5%. Переработка транзитных грузов сократилась на 18,6%, внутреннего сообщения - на 1,9%, экспортных - на 1,4%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 1,1% - до 14,1 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими

лицами-предпринимателями) за январь-октябрь 2010 г. перевезено 127,6 млн. т грузов, что на 11,1% больше, чем за январь-октябрь 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 31,7

млрд. ткм, который вырос на 15,1%.

Кроме того, за 10 месяцев 2010 г. авиационным транспортом перевезено 69,8 тыс. т грузов, что на 0,2% больше, чем за январь-октябрь 2009 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 306,0 млн. ткм, что на 7,9% больше сравнительно с январем-октябрем 2009 г. Магистральными трубопроводами в январе-октябре 2010 г. транспортировано 123,3 млн. т грузов, что на 2,0% больше, чем в январе-октябре 2009 г.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины за январь-сентябрь 2010 года перевезли 548,6 млн. тонн грузов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. ткм – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.