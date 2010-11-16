Перевозки пассажиров в Украине снизились на 7,6%

За январь-октябрь 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 5,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 109,2 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,6% и 1,8% меньше объемов января-октября 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 360,7 млн. пассажиров с учетом перевозок городской электричкой, что на 0,3% меньше, чем за январь-октябрь 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 2,0%, Приднепровской - на 1,2%, Львовской - на 0,9%, Южной - на 0,7% и Юго-Западной - на 0,2%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,0%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими

лицами-предпринимателями) воспользовались 3,1 млрд. пассажиров, что на 8,2% меньше, чем за январь-октябрь 2009 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,3%.

Перевозки пассажиров водным транспортом снизились на 2,7% - до 6,7 млн. человек. В частности, перевозки морским транспортом сравнительно с январем-октябрем 2009 г.

выросли на 5,7%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 81,0% общих объемов

морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 5,0%.

Авиатранспортом перевезено 5,2 млн. пассажиров, что на 16,4% больше. Городским электротранспортом перевезено 2,2 млрд. пассажиров - на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 г.

Напомним, в 1-м полугодии 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 62,2 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и 2,3% меньше объемов января-июня 2009 г. За январь-сентябрь этого года услугами пассажирского транспорта воспользовались 5,1 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 98,5 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и 1,9% меньше объемов января-сентября 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.