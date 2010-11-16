В аэропортах Донецка, Харькова, Львова и Днепропетровска планируется открытие новых аэродромных вышек

В течение ближайших лет в международных аэропортах «Донецк», «Харьков», «Львов», «Днепропетровск» будут построены и сданы в эксплуатацию новые современные аэродромно-диспетчерские вышки для диспетчерского и полетно-информационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома при заходе на посадку и взлете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом во время торжественного открытия новой аэродромно-диспетчерской вышки в Международном аэропорту «Симферополь» заявил Генеральный директор Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Надеюсь, что все последующие новые вышки будут превосходить предыдущие по параметрам, по качеству исполнения и функциональности», - добавил он.

В будущем такие новые вышки планируется открыть уже в следующем году в аэропортах «Донецк» и «Харьков».

Как отмечается в сообщении, постоянная модернизация аэронавигационной системы Украины позволяет повысить привлекательность отечественного воздушного пространства, благодаря улучшению качества аэронавигационного обслуживания с соблюдением международных стандартов, а также повысить пропускную способность аэродромов и уровень безопасности воздушного движения.