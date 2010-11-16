Доля спама в почтовом трафике в октябре уменьшилась на 3,7%

Средняя доля спама в почтовом трафике, по сравнению с сентябрем т.г., уменьшилась на 3,7% - до 77,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского" (Россия).

Самый низкий показатель месяца был отмечен 28 октября - 70,1%; больше всего спама было получено пользователями 24 октября - 88,2%.

Отмечается также, что в рейтинге стран-распространителей спама произошли серьезные изменения. Так, если в прошлом месяце Соединенные Штаты занимали вторую позицию, уступив первенство Индии, то теперь лидером внезапно стала Россия (11,3%). При этом США даже не попали в первую десятку, заняв лишь 18-ю строчку (1,6%). Кроме России, в первой десятке распространителей оказались Индия (8,5%), Украина (5,6%), Великобритания (4,7%) и Бразилия (4,5%).

В списке наиболее популярных у спамеров тематик на первое место вновь попала реклама медицинских препаратов и услуг (23,8%). На втором месте осталась тема "Образование" (18,9%), а предложения с репликами элитных товаров оказались на третьей строчке (13,8%). Завершает пятерку реклама спамерских услуг (7,2%) и азартных игр (4,2%). Также в октябре наблюдалось множество рассылок, эксплуатировавших тему Хэллоуина.

После закрытия партнерской программы для спамеров SpamIt, занимавшейся рассылкой фармацевтической рекламы, порно-спам и рассылки с рекламой онлайн-казино вновь отвоевали себе место под солнцем. По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», «это не очень хорошая новость», ведь на сайтах с эротическим содержанием часто скрываются вредоносные программы, которые незаметно подгружаются на компьютер пользователя, пока тот занят разглядыванием пикантных картинок и роликов.

В компании считают, что в такой нестабильной ситуации трудно составлять прогнозы. Тем не менее, уже сейчас можно предположить, что спамеры, отказавшись от рассылки

фармацевтического и вредоносного спама, обратятся к сезонным рождественским партнеркам. Также, за неимением альтернатив, будет расти количество порно-спама и рекламы азартных игр.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» - производитель систем защиты от вредоносных программ, спама и хакерских атак и крупнейшая антивирусная компания в Европе. Компания также входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности для конечных пользователей.