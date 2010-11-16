КМУ построит магистраль Киев-Кировоград-Херсон-Симферополь-Керчь к 2014 году

Правительство планирует строительство скоростных железнодорожной и автомобильной магистралей по маршруту Киев-Кировоград-Херсон-Симферополь-Керчь к 2014 году.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

«Будет строиться скоростная трасса Киев – Кировоград – Херсон – Симферополь – Керчь. Ранее эта идея вызывала скептическое отношение в министерствах и ведомствах. Все думали, что эта идея из серии «фантастика». Я знаю, что уже даны прямые указания премьер-министром, а по результатам поездки Николая Яновича (АЗАРОВА - УНИАН) в Николаевскую и Херсонскую области были даны 22 поручения, одно из них касалось землеотвода для строительства данной скоростной дороги», - сообщил Н.КОСТЯК.

По словам губернатора, параллельно автомагистрали планируется строительство и железнодорожной магистрали.

По информации Н.КОСТЯКА, сроки реализации данного проекта – 3-4 года при общей смете – 7 млрд. долл. «Уже сейчас есть ряд китайских компаний, которые готовы участвовать в данном проекте», - добавил он.

На данный момент расстояние между Киевом и Керчью с проездом через Кировоград, Херсон и Симферополь составляет 1030 км.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2010 года президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о строительстве моста через Керченский пролив.

В рамках реализации данного соглашения в настоящее время ведется подготовка технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода через Керченский пролив, который, по замыслу инициаторов, позволит создать самый короткий транспортный путь из Европы в Азию. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, мост стоимостью 1,7 млрд. долл. может не окупиться.