«Укрзализныце» за 10 месяцев компенсировано 26,8% расходов за перевозку льготников

За 10 месяцев 2010 года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 446,8 млн. грн., компенсировано лишь 26,8% расходов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 285,4 млн. грн., получены компенсации за них 89,3 млн. грн. (31,3%). Также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений (далее - студенты). Железными дорогами перевезено студентов на сумму 132,4 млн. грн, а получена компенсация 29,7 млн. грн. (22,4%).

Как отмечают в ведомстве, наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железными дорогами перевезено детей на сумму 28,113 млн. грн., а компенсация не получена вообще.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.

