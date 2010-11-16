В Харьковской области за 10 месяцев грузоперевозки выросли на 1,5%

В Харьковской области за январь-октябрь 2010 года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 32,4 млн. тонн грузов, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, за этот период грузооборот составил 18825,1 млн. т/км, объем грузовой работы увеличился на 10,8%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,0%, автомобильного – на 3,2%.

На Южной железной дороге за 10 месяцев общая погрузка уменьшилась на 1,9% и составила 23,2 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по следующим позициям номенклатуры: угля каменного – на 44,4%, нефти и нефтепродуктов – на 12,5%, руды железной и марганцевой – на 5,2%, черных металлов – на 16,7%, лома черных металлов – на 28,4%, лесных грузов – на 36,1%, строительных материалов – на 21,6%, химических и минеральных удобрений – на 65,0%. При этом сократилось отправление кокса – на 6,2%, зерна и продуктов перемола – на 48,2%, цемента – на 14,7%.

По информации статуправления, автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-октябрь 2010 года перевезено 9,2 млн. т грузов – на 11,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот увеличился на 3,2% – до 2336,0 млн. т/км.