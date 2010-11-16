Стартовал международный форум по строительству и эксплуатации автодорог "Автодорэкспо 2010"

16 ноября в Киеве открылся международный форум "Автодорэкспо 2010" - главное выставочное событие автодорожной отрасли Украины.

Организаторы Форума - Государственная служба автомобильных дорог "Укравтодор" и выставочная компания "АККО Интернешнл".

В церемонии торжественного открытия приняли участие президент Международной автодорожной Федерации господин Энтони Пирс, заместитель председателя государственной службы "Укравтодор" Евгений Прусенко, представители руководящего состава "Росавтодор" Андрей Чернигив и Олег Ширлин, директор "ДЕРЖДОРНДІ" Василий Нагайчук, заместитель председателя правления ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Игорь Данкевич.

В поздравительном обращении к участникам и гостям форума выступающие отметили большое значение "Автодорэкспо" для развития экономики страны. Они высоко оценили работу государственной службы "Укравтодор" за последние три года и выразили уверенность в углублении международного сотрудничества, которое включает обмен опытом, продвижение современной продукции, внедрение новейших технологий ради улучшения украинских автомобильных дорог.

Свыше 100 экспонентов из 10 стран мира демонстрируют на выставке спецтехнику, материалы и технологии для строительства, ремонта и эксплуатации автомагистралей, мостов и тоннелей, аналитическое оборудование и передвижные лаборатории для контроля качества дорожного покрытия и много другого. Особенное внимание уделено экспозиции оборудования для безопасности движения.

Среди них мировые лидеры отрасли - 3М, CFF GMBH & Co.KG, PIAST Sp. z oo, CFF, CLARIANT CONSULTING AG, HOFMANN, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, TELEGRA, СONTROLS, KWAZAR CORPORATION, MAGEBA, NIKEX, MORSELLI, WIELGUS, TENSAR INTERNATIONAL, АМКОДОР и ведущие украинские компании АВТОКРАЗ, АССОЛЬ, АТЛАС КОПКО, АММАНН УКРАИНА, БУДШЛЯХМАШ, ВИАКОН, ВАЛИДУС УКРАИНА, ЗАВОД ФРЕГАТ, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КОЛОР С.І.М., КРЕДМАШ, ЛИГО СЕРВИС, НОКИАН ШИНА, ОПТИМА-ИНЖИНИРИНГ, ПУЛЬСАР И КО, ДНИПРОПРОМ, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ЕВРОИЗОЛ GEOSYNTHETICS, УКРВЕРСТАТИНПРОМ, ИНТЕРГАЗСИНТЕЗ, УКРГЕОДОР, ЮСТ, ЕКТА и др.

17 ноября в рамках Форума состоится научно-практическая конференция, на которой можно ознакомиться с передовыми отечественными и зарубежными научно-техническими разработками, материалами, техникой, а также обсудить актуальные вопросы отрасли.

Подробная информация о программе конференции по адресу http://www.avtodorexpo.com.ua/ru/text/programm

Форум будет работать с 16 по 18 ноября в выставочном центре "АККО Интернешнл" по адресу: Киев, проспект Победы, 40-Б (парк им. Пушкина).