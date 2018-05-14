Война с компьютерным пиратством - а la guerre comme a la guerre

Кто из нас, рядовых юзеров, не качал из Интернета фильмы, музыку, игры или программы для компьютера - таких в природе нет. Вряд ли кого-то останавливало осознание того факта, что все эти гигабайты трафика с файлообменников являются чьей-то интеллектуальной собственностью. Возможно легкие угрызения совести и возникали, но довольно быстро развеивались на фоне огромного количества бесплатного программного обеспечения, аудио- и видеофайлов, вполне легально выложенных в инете в качестве саморекламы или просто ради увеличения количества заходов на тот или иной сайт. Сама идеология Интернета предполагает свободный доступ ко всему и вся, так что тут работает принцип «кто не спрятался, я не виноват» или «нашел - тяни». Тем не менее, нам постоянно напоминают, что это только у нас в диком заевропье, ну может еще в каких-нибудь индокитаях, авторские права ни во что не ставят, а в приличных странах за пиратство наказывают и довольно жестко. Конечно, есть еще и продажа нелицензионного софта за живые деньги. Тут все намного яснее, так как речь, по сути, идет о тривиальной скупке краденого, в которой задействованы миллионы наших сограждан. Теме интеллектуального пиратства во всех его проявлениях была посвящена пресс-конференция, организованная компанией «Майкрософт Украина». Не секрет, что Microsoft как безусловный лидер на рынке ПО страдает от пиратства больше всех, логично, что компания видит себя в роли мирового лидера в борьбе с этой напастью. Однако бескомпромиссная война с воровством в такой сфере как IT-технологии может, как это часто бывает и в реальной войне, больно ударить по «мирному населению»…

Одесса и Николаев - главные базы компьютерных пиратов

Упомянутая пресс-конференция была организована, так сказать, по следам визита в Украину генерального директора корпорации Microsoft Стива Балмера, который 5 ноября встречался в Киеве с Президентом Виктором Януковичем. В ходе мероприятия было много сказано о том, что наша страна имеет огромный интеллектуальный потенциал, который просто не может нормально развиваться в условиях тотального нарушения авторских прав. По данным «Майкрософт Украина», у нас пиратство в сфере программного обеспечения достигает 85%. Это значит, что на 85 из каждых 100 компьютеров стоит пиратский софт. Звучали советы обратить внимание на опыт России, где за последние 4 года количество пиратского софта сократилось с 87% - 65%. Приводились так же конкретные расчеты - когда и сколько дополнительных поступлений получит украинский бюджет от ужесточения мер по борьбе с правонарушителями.

Генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив вполне убедительно рассказал о том, что легализация программного обеспечения позволит создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для IT-специалистов. В «Майкрософте» убеждены, что первыми на легальное ПО должны перейти Кабинет министров и другие государственные структуры. Действительно, глупо рассуждать о борьбе с пиратством в стране, где государство является едва ли не самым крупным пиратом. По данным «Майкрософт Украина», наши государственные учреждения пользуются нелегальным программным обеспечением на общую сумму более чем 100 млн. долл. По словам Д.Шимкива, инициативы «Майкрософт Украина» относительно поэтапного перехода всех государственных учреждений страны на легальное программное обеспечение находят понимание в Кабмине. Но если по поводу госструктур можно договориться на высшем уровне, то с частными компаниями все намного сложнее и тут не обойтись без «карательных» акций.

Руководитель департамента по защите прав интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина» Юрий Омельченко сообщил об успешном опыте проведения контрольных закупок в местах продажи электронных носителей программного обеспечения и компьютерной техники. «Первая волна проверок в этом году охватила 419 торговых точек в 5-ти городах Украины, вторая - 837 точек в 8-ми городах. Следующую волну мы планируем провести в декабре этого года, она охватит 1200 точек и еще три города дополнительно. По результатам второй волны проверок было зафиксировано 9-процентное снижение уровня предложений нелегального ПО в сравнении с первой проверкой. Речь идет как о продаже компакт дисков с ПО, так и предложений по установке пиратского софта в местах продажи компьютеров», - рассказал он.

Ю.Омельченко отметил, что приоритетными городами для «Майкрософт Украина» являются Кривой Рог, Николаев и Одесса. «Это те города, в которых уровень предложений пиратского ПО в розничной сети максимальный. В Одессе и Николаеве он достигает 48%, а в Кривом Роге - 37%. В Киеве этот показатель составляет 25%, а наименьший в Украине - в Донецке, 22%», - уточнил представитель «Майкрософт Украина».

Оказывается сухопутных компьютерных пиратов, как и их прародителей, тоже тянет поближе к морю. Соленый ветер в лицо, шум волн, перспектив «поболтаться на реях или пойти ко дну» никаких, ну как тут не поднять «Веселый Роджер».

Хотя стоит отметить, что штраф за 1 компакт-диск с нелегальным софтом составляет на сегодня около 9 тыс. грн., что, согласитесь, довольно серьезно. Такой же штраф налагается и на владельца компьютера, на котором выявлено пиратское ПО. Конечно, речь идет о компьютерах, установленных в бизнес структурах и организациях, а не о домашних PC. Как стало ясно из выступлений представителей «Майкософт Украина», целенаправленно заниматься отловом частных пользователей пиратского ПО они не намерены. Основная цель компании - принудить к легализации программного обеспечения бизнес, который с его помощью зарабатывает деньги. В качестве примера Д.Шимкив привел некую компанию. «На ее сайте сказано, что инвестиции в бизнес составляют 350 млн. долл. При этом они пишут нам письмо, в котором сообщается, что из 30-ти офисных компьютеров они перевели на лицензионные программы 10, а 20 - на очереди. Нам же известно, что в офисе этой компании около 200 компьютеров. Ну, есть у них совесть?», - отмечает гендиректор «Майкрософт Украина».

Подобный вопрос, наверное, пора задать себе подавляющему большинству руководителей украинских крупных и средних компаний. Признаемся, что мы так привыкли к программам, крэкнутым ушлыми IT-шниками, что сама мысль о том, что за них нужно платить, нам претит. Есть, конечно, и альтернативные варианты. К примеру, платный Windows можно заменить на бесплатный Linux, однако тут существует масса технических нюансов и далеко не факт, что крупная фирма, перешедшая с хорошо всем знакомого Windows на новую операционную систему, реально выиграет, пусть даже и сэкономив деньги на лицензионном ПО. Как отмечает Д.Шимкив, «Майкрософт Украина» абсолютно не боится честной конкуренции с бесплатным программным обеспечением. Автор же, которому на собственном опыте пришлось прочувствовать переход с Windows на Linux, по-ламерски подтвердит - бояться, действительно, не стоит.

Простота хуже воровства

Но, как говорится, не софтом же единым живут пользователи персональных компьютеров. Нам нужны и фильмы, и музыка, и поиграть, ребенка занять чем-нибудь полезным.

В этой связи стоит привести выдержки из яркого выступления директора компании Atlantic Records, председателя правления Всеукраинского агентства авторских прав Юрия Гандзюка, который заявил, что такого плохого положения с пиратством на рынке электронных носителей как сейчас в Украине еще не было. «Мы существуем в Украине с 1990-го года и занимаемся в основном разработкой и изданием украинских музыкальных и мультимедийных проектов. И я хочу сказать, что на этом рынке за последние 10 лет худшего положения не было, это касается пиратства, относящегося к программному обеспечению, музыкальной продукции, другим аспектам интеллектуальной собственности. Наша компания занимается разработкой обучающих программ для детей и нередко, проводя их презентацию в школах, мы сталкиваемся с тем, что даже учителя не понимают того, что такое нарушение авторских прав. Директора школ спрашивают у меня после презентаций — а как можно переписать ваши диски? Мне приходится объяснять, что если вы хотите поставить наши диски на все компьютеры в школе, то вы должны приобрести сетевую версию, а не покупать один диск, а потом размножать его», - рассказывает Ю.Гандзюк.

Интеллектуальное пиратство, существующее на территории Украины, он подразделяет на два вида. «Первый - так называемое простое пиратство, когда диск тиражируется и продается без каких-либо голографических элементов, которыми он должен быть защищен. Эти диски отличаются плохой полиграфией и упаковкой, так что понять, что перед вами контрафактная продукция, довольно легко, но народ, тем не менее, их покупает», - подчеркивает эксперт.

Второй вид пиратства, по его словам, можно условно назвать «серым». «С ним бороться значительно труднее, чем с простым. Берется украденная программа, которая с подложным договором подается в госпредприятие «Інтелзахист», оформляется разрешение на выдачу контрольной марки и далее возникает очень серьезная проблема. Изданный таким образом компакт-диск узаконен на территории Украины и все попытки и обращения доказать факт присвоения интеллектуальной собственности в таком случае не дают должного эффекта. Все говорят - марка есть, значит нет оснований изымать эти диски. Тут само государство дает возможность узаконить пиратскую продукцию. Законодательство, которое сегодня существует в сфере защиты авторских прав в Украине, абсолютно нас не защищает», - отметил Ю.Гандзюк. По его словам, «решение о выдаче контрольной марки на пиратскую продукцию можно отменить только через суд, но там мы сталкиваемся с практически непреодолимыми препятствиями. В начале этого года пираты издали 29 наших программ по «серой» схеме. Мы обратились в суд, где столкнулись с тем, что доказать факт пиратства должен сам потерпевший. Atlantic Records получила постановление суда, которым обязывается за свой счет произвести экспертизу украденных дисков, при этом стоимость экспертизы одного диска 10 тыс. грн. Общая сумма экспертизы составит 290 тыс. грн. и сейчас у нас дилемма - провести экспертизу, которая затянется на несколько месяцев, или оставить все как есть. Ведь компания, которая спиратила наши диски, за время проведения экспертизы может просто закрыться, и после решения суда нам не удастся получить никакой компенсации. И таких случаев в Украине много - компании просто не видят смысла бороться за свои авторские права и уходят с украинского рынка».

Что тут скажешь… Ситуация сложная: даже если Вы идейный противник контрафактных носителей информации, никто не гарантирует, что диск с голографической контрольной маркой, купленный Вами, - не очередная пиратская подделка. Стоит «Інтелзахисту» работать с заявками тщательнее, иначе борьба с пиратством станет практически невозможной…

Как бы опыт не перенять

Набросав, хотя бы в общих чертах, ситуацию с интеллектуальным пиратством в Украине, нельзя не упомянуть о возможных издержках антипиратских акций. В ходе пресс-конференции представители «Майкрософт Украина» несколько раз упомянули о том, что с приходом нынешней власти противостояние контрафактному ПО заметно усилилось. К выявлению и наказанию пиратов подключились правоохранительные органы. Это, безусловно, отрадный факт, если бы не одно «но». Так уж исторически сложилось, что нынешняя украинская власть тяготеет к манере руководства, сложившейся за последние 10 лет в России. Уже видно, что отдельные принципы функционирования госаппарата мы успешно перенимаем у нашей соседки. А борьба с пиратством каким тут боком, спросите Вы. Вместо ответа вот Вам выдержка из статьи в российской «Новой газете» от 17 сентября 2010 года: «Январским утром в помещении иркутской природоохранной организации, протестовавшей против принятого премьер-министром Владимиром Путиным решения возобновить деятельность целлюлозно-бумажного комбината на берегу озера Байкал, появились одетые в штатское милиционеры.

Организация «Байкальская волна» стала еще одной жертвой новой тактики, используемой властями для борьбы с надоедливой оппозицией, — конфискации компьютеров под предлогом поиска пиратских копий программного обеспечения производства Microsoft. В последние годы российские правоохранительные органы провели десятки аналогичных обысков в помещениях правозащитных организаций и оппозиционных газет».

Как-то не верится, что Microsoft решил помочь российским властям в борьбе с инакомыслием в обмен на ускорение пресечения в стране пиратского ПО. Об этом свидетельствует и тот факт, что вскоре после обвинений в «пособничестве» властям по делу «Байкальской волны» Microsoft объявил о том, что запретил работающим на него юристам принимать участие в судебных слушаниях по таким делам. Более того, компания заявила о вводе нового типа лицензии на свое ПО специально для того, чтобы неправительственные организации не становились жертвой антипиратских рейдов.

Старший вице-президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания выдаст российским общественным организациям и СМИ автоматическую лицензию на программное обеспечение.

Такая позиция Microsoft не может не радовать - компания четко дала понять, что дистанцируется от любых попыток власти "мочить" несогласных ее руками. Однако борьба с компьютерным пиратством все равно предоставляет очень широкие возможности для преследования неугодных СМИ и общественных организаций и для этого совершенно не нужно заручаться поддержкой Microsoft. Пока в Украине о случаях, подобных истории с «Байкальской Волной», не слышно, но лучше, не дожидаясь прецедентов, переходить на легальное ПО. Все-таки одной причиной для «наезда» будет меньше…

Антон Лосев (УНИАН)