ЮЗЖД на новогодние праздники назначает дополнительный поезд Киев-Ужгород-Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) для улучшения обслуживания пассажиров назначает на новогодние праздники дополнительный пассажирский поезд № 207/208 Киев-Ужгород-Киев.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться 24, 26, 28,29, 30 декабря 2010 г. и 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 января 2011 года со станции Киев-Пассажирский в 16 ч. 30 мин., с прибытием на станцию Ужгород в 9 ч. 40 мин.

Обратно он будет отправляться 25, 27, 29, 30, 31 декабря 2010 г. и 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 января 2011 г. со станции Ужгород в 15 ч. 12 мин., с прибытием на станцию Киев-Пассажирский в 8 ч. 26 мин.