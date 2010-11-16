В Китае открылся международный авиасалон Airshow China 2010

Восьмой китайский международный авиасалон Airshow China пройдет с 16 по 21 ноября в городе Чжухай на юге страны. Пока единственный в Поднебесной международный аэрокосмический салон проходит с 1996 года раз в два года. сообщает РИА Новости.

В китайском авиашоу, проходящем в пригороде Чжухая на площади в 23 тысячи квадратных метров, принимают участие представители 35 стран, в том числе Украина и РФ. Всего на ярмарке представлены почти 70 самолетов, 600 компаний и предприятий, в числе которых все лидеры мировой авиаиндустрии.

По мнению организаторов, жемчужиной нынешнего авиасалона станет модель первого китайского большого пассажирского самолета С-919, вернее его кабина и часть салона. Создание собственного дальнемагистрального авиалайнера в Китае называют "стратегической задачей", для реализации которой страна готова привлекать иностранных инвесторов. Ожидается, что лайнер начнет покорять небесные просторы уже в 2014 году.

На нынешнем шоу публике также покажут в воздухе китайский региональный самолет ARJ21-700. Программу создания лайнера, по ряду характеристик сравнимого с российским Superjet-100, реализует Китайская корпорация авиационной промышленности (ККАП).

В ряду достижений гражданского авиастроительства Китая на авиашоу также покажут самолет-амфибию HO-300, совершивший свой первый полет 10 ноября. Помимо этого, Китай продемонстрирует в Чжухае широкий ряд своей военной авиационной техники, в частности принимавшие участие в параде по случаю 60-й годовщины образования КНР истребитель "Цзянь-10" (J-10), бомбардировщик "Хун-6" (H-6), истребитель-бомбардировщик "Цзянь-Хун-7" (JH-7) и самолет дальнего радиолокационного предупреждения KJ-200. В числе достижений китайского вертолетостроения организаторы готовятся продемонстрировать машину АС-313.

В космическом павильоне салона представлены более 240 экспонатов, в том числе модель находящегося на орбите китайского спутника зондирования Луны "Чанъэ-2"и беспилотной космической станции "Тяньгун-1", запуск которой намечен на 2011 год.

Летная программа авиасалона включает выступление пакистанской, американской и китайской пилотажных групп. Пакистанский летный отряд Sherdil продемонстрирует свое мастерство на восьми китайских самолетах К-8. В рамках салона также пройдут деловые переговоры представителей отрасли и не исключено, что будут заключены крупные контракты.

Так, два года назад общий объем заключенных на Airshow China сделок составил 4 миллиарда долларов. В частности, не исключено, что в рамках нынешнего авиасалона разработчик китайского лайнера С-919, китайская Компания самолетов коммерческого назначения (КОМАК), подпишет контракт с первым стартовым заказчиком.

Как ожидают организаторы, число посетителей авиасалона в Чжухае в 2010 году превысит показатель позапрошлого года, когда число гостей превысило 210 тысяч человек. Китай активно наращивает свой авиакосмический потенциал и, по текущим оценкам, к концу 2010 года число аэропортов в КНР достигнет 186. А согласно существующим планам развития воздушной инфраструктуры, к концу 2015 года их количество достигнет 260. Как прогнозирую эксперты, в предстоящие 20 лет китайский авиарынок будет ежегодно увеличиваться на 8,2%.