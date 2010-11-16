На авиасалоне в Китае обворовали украинскую делегацию

Несколько делегаций участников международного авиакосмического салона Airshow China 2010 в китайском Чжухае пострадали от банды воров в день открытия выставки во вторник, сообщает РИА Новости.

В первые несколько часов с начала работы выставки группа профессиональных воров обворовала членов сразу трех делегаций. Среди пострадавших участник делегации "Рособоронэкспорта", корпорации "Оборонпром" и предприятия по производству авиационных двигателей из Запорожья. Воры, в основном, похитили дорогую фотоаппаратуру, но и не брезговали борсетками с деньгами и документами. Участников шайки, в числе которой две миловидные девушки в возрасте около 20-25 лет и пожилой мужчина, видели на многих стендах. Группа действовала по традиционной для борсеточников схеме. Девушки с милыми улыбками выбирали свою жертву, одна из них отвлекала внимание, а вторая в это время шарила по сумкам в поисках ценных вещей или забирала на мгновение оставленную без присмотра фотоаппаратуру. Мужчина в это время обеспечивал их безопасность.

После инцидента на выставке по громкой связи организаторы стали периодически делать объявления следующего содержания: "Господа, в связи с наплывом посетителей не оставляйте без присмотра свои вещи".

*** Восьмой китайский международный авиасалон Airshow China открылся сегодня в городе Чжухай на юге Китая. Единственный в Поднебесной международный аэрокосмический салон проходит с 1996 года раз в два года. В салоне принимают участие представители 35 стран. Всего на ярмарке представлены почти 70 самолетов, 600 компаний и предприятий, в числе которых все лидеры мировой авиаиндустрии.