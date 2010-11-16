Ночные погранпроверки скорого поезда Киев - Москва отменят

РФ и Украина планируют отказаться от ночных пограничных проверок скорого поезда Киев - Москва, сообщает РБК со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Речь идет о скорых поездах "Столичный экспресс" N1 (из Москвы) и N2 (из Киева), которые проходят погранично-таможенный контроль на украинско-российской границе дважды.

Планируется проводить проверку перед отправлением на железнодорожных вокзалах Киева и Москвы. До конечной станции поезда будут следовать без остановок на границе.

Ожидается, что новый порядок контроля начнет действовать с декабря. 19 ноября пограничные ведомства двух стран планируют провести соответствующую встречу. Не исключено, что окончательное одобрение предложениям пограничников дадут президенты России и Украины на переговорах 26 ноября.

В сентябре 2010 года главы двух государств приняли участие в автопробеге, по итогам которого договорились упростить пограничный и таможенный контроль.

Украинско-российский межправительственный комитет под руководством премьеров Николая Азарова и Владимира Путина 27 октября в Киеве принял решение проработать вопрос упрощенного пересечения границы, в том числе пассажирами поезда Киев - Москва - Киев.