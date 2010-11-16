Автоцентр в США проводит акцию "Купи грузовик - получи "калашников"

Беспрецедентная акция по продаже грузовых автомобилей началась по случаю Дня ветеранов в одном из дилерских центров в американском штате Флорида. При покупке нового или подержанного транспортного средства владелец получает не комплект зимней резины или пакет дополнительных опций, а ваучер на приобретение всемирно известного автомата Калашникова, сообщило РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как заявил телеканалу FOX-35 генеральный менеджер по продажам компании Ник Гинетта (Nick Ginetta), слоган "Купи грузовик и получи бесплатный АК-47" вовсе не означает, что в тот момент, когда вам отдадут ключи от вашего нового "железного коня", автомат будет уже красоваться на его пассажирском сиденье. Вместо этого покупатель получит ваучер на 400 долларов. "Вы возьмете ваучер и пойдете в (магазин) Shoot Straight. Вы покажете ваучер, они заполнят все необходимые по закону... бумаги и проверят ваше прошлое. И если вы имеете право на приобретение оружия, вам его вручат", - приводит телеканал слова Гинетты.

Если покупатель не является поклонником оружия и не имеет пламенного желания "задарма" получить "калашников" в свое полное распоряжение, он может использовать ваучер в качестве скидки на покупку авто.

Заинтересовавшись возможными последствиями подобного шага автодилера, телеканал обратился за комментариями к представителям правоохранительных органов штата. По словам начальника полиции города Санфорд (Sanford), где и расположен автоцентр, законные владельцы оружия редко доставляют особые неприятности сотрудникам правопорядка, поэтому данная акция не вызывает у него особых волнений до тех пор, пока соблюдены все формальности.