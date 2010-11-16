РФ увеличила выпуск легковых автомобилей за 10 месяцев на 95,7%

Выпуск легковых автомобилей в России за январь-октябрь 2010 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 95,7% - до 954 тысяч единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Производство легковых автомобилей в октябре выросло по сравнению с октябрем 2009 года в 2,2 раза. Выпуск автобусов в январе-октябре текущего года вырос на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 31,8 тысячи единиц, в октябре рост производства к октябрю прошлого года составил 19,3%. Производство троллейбусов за десять месяцев 2010 года снизилось на 35,7% - до 313 единиц, в октябре этот показатель сократился на 53,4% по сравнению с октябрем 2009 года. Производство грузовых автомобилей (кроме автосамосвалов) в январе-октябре текущего года выросло на 66,8% - до 119 тысяч единиц, в октябре текущего года показатель вырос на 96,6% по сравнению с октябрем прошлого года.

Выпуск магистральных электровозов в январе-октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5% - до 189 штук. При этом производство магистральных тепловозов за десять месяцев снизилось на 20% - до 24 штук. Выпуск грузовых вагонов за январь-октябрь составил 39,4 тысячи штук, что выше показателей десяти месяцев прошлого года в 2,3 раза.