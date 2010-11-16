Volkswagen может объединить бизнес Scania и MAN

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) рассматривает план по объединению производителей грузовиков - шведской Scania и немецкой MAN - путем изменения долей в компаниях, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на полученные им документы компании.

Согласно планам компании, которые пока не получили официального подтверждения, Scania может стать "центром притяжения" для консолидации бизнеса по производству грузовых автомобилей. В частности, VW планирует передать шведской компании Scania свою долю в размере 29,9% в немецком MAN, а Scania, в свою очередь, будет претендовать на покупку оставшихся акций немецкой компании. Таким образом, Volkswagen, владеющий большими пакетами акций в обеих компаниях, может увеличить свою долю в Scania до 75-80% с текущих 45,7% и 71% голосующих акций. MAN в настоящее время является владельцем 17,4% голосующих акций и 13,4% капитала Scania.

В последние месяцы не раз появлялись слухи о возможном поглощении компанией Scania мюнхенского автопроизводителя MAN, напоминает агентство dpa. В 2007 году уже была предпринята попытка слияния двух компаний, однако тогда она провалилась из-за сопротивления шведских акционеров.

На этот раз в роли противников сделки выступил германский профсоюз IG Metall. "MAN является одной из самых успешных немецких компаний с богатыми традициями. Профсоюзы ничего не имеют против расширения кооперации, но категорически выступают против поглощения", - подчеркивается в заявлении IG Metall.

РИА Новости, "Немецкая волна"