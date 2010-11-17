«Богдан» судится c ЛАЗом за право поставлять Харькову транспорт к Евро-2012

Корпорация "Богдан" и ЛАЗ вновь ведут спор – на этот раз за право поставок Харькову 97 троллейбусов и 11 автобусов к Евро-2012 , сообщает "Коммерсант-Украина". Контракт с производителем на сумму 300,5 млн грн был подписан 3 ноября. Транспорт должен быть поставлен до конца 2011 года.

В корпорации "Богдан", также намеревавшейся поставлять транспорт для города, считают, что договор подписан незаконно. "Если срок выполнения заказа превышает год, это уже не срочный заказ. В эти сроки поставку могут выполнить и другие предприятия, в том числе и наше",– считает вице-президент "Богдана" Владимир Гунчик. По его словам, компания подала жалобу в Антимонопольный комитет (АМКУ), но тот ее отклонил. Не смотря на это, компания намерена оспорить решение "Харьковпасса" в суде. В КП "Харьковпасс" от комментариев отказались.

Аналогичные разбирательства с ЛАЗом "Богдан" ведет относительно поставок муниципального транспорта и другим городам, принимающим Евро-2012, в частности, Киеву, Донецку и Львову.