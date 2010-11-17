Теплая погода помогла ОМТП продлить внутренний трансшипмент

Аномально теплая погода позволяет Одесскому порту принимать суда в режиме "внутренний трансшипмент", сообщает пресс-служба ГП "ОМТП".

Одесский порт освоил новый грузопоток, т.н. внутренний трансшипмент: импортные грузы, которые прежде уходили с причалов по железной дороге, отправляются в глубь страны на судах "река-море".

В октябре в гавань зашел первый речник "Святая Анна", на который докеры стивидорной компании "Металзюкрейн" погрузили 180 тонн оборудования назначением на Днепропетровск.

12 ноября на судно "Святая Анна" в порту повтортно было отгружено 216 тонн оборудования. Предполагалось, что это будет последний в этом году судозаход, поскольку завершается навигация по Днепру. Однако аномально теплая осень позволяет продолжить ее на некоторое время. Третий судозаход ожидается 25 ноября.

Трансшипмент - упрощенное оформление контейнеров и грузов, не покидающих таможенную зону порта. Контейнеры, прибывшие морем, перегружают на небольшие фидерные суда для доставки грузополучателю.

ОМТП начал обрабатывать суда в режиме трансшипмента с 14 сентября 2010 года - - первым из предприятий морской отрасли Украины.