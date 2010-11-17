ЮЗЖД модернизировала 5 железнодорожных переездов

В соответствии с Программой обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2010 год, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) выполнены работы по модернизации 5-ти железнодорожных переездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, на ст. Бар, которая находится на участке Жмеринка - Могилев-Подольский, на участке Казатин - Винница по станциям Кордышевка и Калиновка, на узловой станции Хмельницкий и на перегоне 103 км Малин - Пенизевичи были выполнены работы по замене устройств переездной автоматики с автошлагбаумами, полностью перекрывающие автомобильное движение через переезд.

Как отмечают на дороге, введение новых систем значительно повышает безопасность движения через железнодорожные переезды.